▲ Los autos eléctricos con tecnología y manufactura nacionales son un objetivo del gobierno. Foto Presidencia

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 18

A pesar de que el gobierno federal establece al menos nueve proyectos estratégicos de desarrollo tecnológico y de innovación científica para 2026, los recursos presupuestados al sector reportan un incremento de sólo mil 565 millones de pesos respecto a lo aprobado para este año.

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, los fondos se incrementarían de 33 mil 295 a 34 mil 860 millones de pesos; es decir, poco más de 4.7 por ciento.

Recorte mayor

Sin embargo, al rubro específico de Programas Nacionales Estratégicos Ciencia, Tecnología y Vinculación con el Sector Social, Público y Privado se prevé destinar 691.8 millones, mientras este año ejerció mil 451.9 millones de pesos; es decir, hay una caída de 760.1 millones de pesos.

En cuanto a los 26 Centros Públicos de Investigación (CPI) adscritos a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) se destinarán poco más de 7 mil millones de pesos, así como mil 50 millones a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que coordina la citada dependencia federal.

El ramo presupuestal 38, que integra los fondos federales para la Secihti, creada por la actual administración, establece en su estrategia programática para 2026: su función principal es “garantizar el derecho constitucional de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia, el progreso humanístico y la innovación tecnológica”, como lo marca el artículo tercero constitucional

Señala que la secretaría “trabaja para construir una república educadora, humanística y científica”, para lo cual, impulsa, entre otras acciones, una cartera de proyectos estratégicos de desarrollo tecnológico y de innovación en sectores prioritarios.