De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 16

Por causa de utilidad pública, el gobierno federal decretó la expropiación de otros 18 predios, con extensión de 115 mil 428 metros cuadrados, ubicados en cinco entidades del sureste del país, para la construcción de tres tramos del Tren Maya.

El decreto publicado por la Presidencia de la República incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los bienes inmuebles privados, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano procedió desde ayer a su ocupación inmediata.

Los terrenos son para la ejecución de los tramos 1, 4 y 6 del Tren Maya, y están ubicados de la siguiente forma: nueve en Palenque, Chiapas; tres, Escárcega, Campeche; tres, Tabasco; dos, Yucatán, y uno, Bacalar, Quintana Roo, de acuerdo con el documento.

En el decreto, que entró en vigor ayer, no se precisa el valor de los terrenos. Únicamente señala que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto unitario por metro cuadrado y los dueños de los inmuebles tienen plazo de 10 días hábiles siguientes a la notificación para iniciar el procedimiento judicial, con la única finalidad de controvertir el monto de la indemnización.