▲ Expediente del Tren Maya no se cierra hasta que se cumplan todas las medidas de mitigación, dijo la mandataria. Foto Presidencia

Alonso Urrutia y EmirOlivares

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 16

La presidenta Claudia Sheinbaum matizó las referencias hechas la víspera por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, durante su comparecencia en San Lázaro, respecto a los daños ambientales provocados por el Tren Maya.

“En el caso de los tramos que construyeron ingenieros militares, hay medidas de mitigación que deben cumplir. En la mayoría ya se hizo, hay una parte que todavía no. Entonces, Semarnat no cierra el expediente hasta que se cumplan absolutamente todas”, apuntó.

–¿No hay algo adicional?

–No hay nada adicional, mas que lo que ya se había presentado. Y que Sedena o Defensa debe cumplir a cabalidad, dijo Sheinbaum.

A pregunta expresa sobre la afectación a ocho cenotes y cavernas, como señaló Bárcena ante legisladores, la mandataria dijo que parte del procedimiento para realizar obras públicas es presentar no sólo el proyecto de construcción, sino también una manifestación de impacto ambiental acompañada por las medidas de mitigación correspondientes.