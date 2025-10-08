Néstor Jiménez

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 15

El titular de la Comisión presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez Álvarez, informó que no se dará a conocer de manera previa el contenido de las encuestas que aplicará esta instancia, con las que se busca consultar a la población sobre la iniciativa legislativa en esta materia.

Afirmó que esta instancia ya definió las encuestas y confirmó que se comenzarán a aplicar durante el presente mes, pero aclaró que “no vamos a dar a conocer las fechas porque los que realizan las entrevistas no suelen hacer eso, pero sí será en octubre”.

Sobre las preguntas que se incluirán en el ejercicio, aclaró: “No se van a dar a conocer previamente, pero ya están elaboradas”. Refirió que serán cinco las casas encuestadoras que las aplicarán, pero no reveló cuáles serán.

Al concluir la novena audiencia pública realizada en la sede de la Secretaría de Gobernación, fue consultado sobre la propuesta que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien la semana pasada adelantó su posición a favor de la eliminación del fuero para legisladores.

Gómez Álvarez recordó que él presentó en su momento una iniciativa en ese sentido, pero no llegó al pleno de la Cámara de Diputados porque no alcanzó la mayoría de dos tercios.

–Pero hoy tienen la mayoría–, le expusieron.

–Sí, formalmente, la cuestión es que los diputados y las diputadas tienen muchas veces su opinión, independientemente de los partidos a los que pertenecen.

Enseguida, agregó que “tratándose de algo que tiene que ver con el desempeño de las funciones legislativas, hay que ver, no sólo el momento electoral, sino la manera en cómo se puede presentar una iniciativa que estaría en un paquete de reforma electoral o ser algo separado, porque no es estrictamente electoral el tema; está vinculado y en el temario de los diez puntos de la comisión”.

No obstante, recalcó su confianza en que se logre “un gran consenso, no solamente entre los partidos de la Cuarta Transformación, sino también entre los de oposición. Creo que algo como esto, de lo que habla la Presidenta, podría tener un apoyo inusitado de las dos cámaras del Congreso y de la totalidad de las legislaturas de los estados”.