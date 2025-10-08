Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 15

“Algo no estamos haciendo bien”, señaló Norma de la Cruz, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), al exponer que desde los años 90, cuando se hizo el primer estudio sobre la participación ciudadana, los adultos jóvenes prevalecen en el grupo con el menor porcentaje de asistencia a las urnas.

En México, 30 por ciento de la población es considerada joven y, por tanto, unos 26 millones de personas de ese rango poblacional están inscritos en el padrón electoral: 49.3 por ciento son hombres y 50.7 mujeres.

“Ustedes saben que el grupo etario que menos vota son los jóvenes varones de entre 19 y 29 años; esta no es una tendencia de la última elección, sino una constante que tenemos desde que llevamos datos sobre participación electoral, desde 1994”, señaló durante un encuentro con adolescentes.

La consejera electoral advirtió en ese momento: “esto nos habla de algo que obviamente no estamos haciendo bien. No puede ser que buena parte de este grupo etario quede fuera de la discusión, de estos conversatorios y, sobre todo, de la participación”.

Recalcó que hay datos duros ineludibles y base para definir nuevas formas para alentar la participación político-electoral de los adultos jóvenes, incluso más allá del sufragio, sino a partir de estímulos a los liderazgos y alianzas estratégicas.

El INE busca estrategias para vincularse con quienes sí votaron al obtener su credencial, al cumplir la mayoría de edad, pero después dejaron de hacerlo.

Interés en temas públicos

En el conversatorio, parte del concurso nacional Tejiendo redes ciudadanas por juventudes diversas, la consejera Rita Bell López, presidenta de la Comisión de igualdad de género y no discriminación del INE, destacó la importancia de abrir canales de comunicación con las juventudes.

Con ese enfoque tomó la palabra Iván Tagle Durand, director de Yaaj transformando tu vida, organización nacida en las calles.

“Juventudes que tuvimos que encontrar el refugio de nuestro hogar en las calles derivado de la violencia, el rechazo y la discriminación; que pasamos día con día en estas avenidas alejadas de nuestras familias.

“¿Qué nos interesaría entonces? ¿votar? ¿La democracia?, si nuestra principal necesidad era sobrevivir en las calles. Estábamos furiosas, furiosos, queríamos destruirlo todo, gritar y no encontrábamos eco”, lamentó.

En la primera mesa del encuentro, la consejera Claudia Zavala subrayó que el mayor abstencionismo es de las personas de 19 a 29 años; sin embargo destacó que sí se interesan en temas públicos y el ejemplo es que este martes hubo una marcha en favor de Palestina, y otros aceptaron esta convocatoria del INE.

“Repróchennos participando”, exhortó la integrante del INE.