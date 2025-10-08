Política
Avanzarán migrantes al centro del país
Foto
▲ Unos 600 integrantes de la caravana migrante Por la Libertad rechazaron la oferta del Instituto Nacional de Migración (INM) de regresar a Tapachula, Chiapas, y retomar sus procesos de regularización ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La mayoría de los extranjeros decidió avanzar al centro del país en busca de mejores opciones laborales y seguir allá sus trámites. Apenas cien personas aceptaron la propuesta.Foto La Jornada, con información de Édgar H. Clemente, corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 14
