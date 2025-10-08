Fernando Camacho y Enrique Méndez

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 14

La inconformidad expresada la semana anterior por un grupo de exiliados nicaragüenses no frenó ayer la instalación del grupo de amistad México-Nicaragua en la Cámara de Diputados, en un encuentro al cual asistió el embajador de ese país, Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, así como empresarios y representantes de varios países.

Durante la ceremonia, el presidente del grupo de amistad, Pedro Vázquez González (PT), recordó que México y Nicaragua “compartimos raíces históricas y culturales que nos hermanan en la defensa de la libertad, la soberanía y la justicia social”, y que ambos pueblos han sido “forjados en la lucha contra el colonialismo, el intervencionismo y toda forma de dominación”.

En su intervención, el embajador Gutiérrez Madrigal agradeció la asistencia al encuentro de los representantes de países como Costa de Marfil, Jordania, Irán, República Saharahui y Venezuela, e hizo un recuento de los que consideró los principales logros de la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Acusan violación a derechos

Como se informó en este diario, un grupo de exiliados nicaragüenses –entre ellos ex comandantes revolucionarios– enviaron la semana pasada una carta a los diputados mexicanos para solicitar que no conformaran el grupo de amistad entre ambos países, por lo que consideraron las violaciones a derechos humanos cometidas por “la dictadura Ortega-Murillo”.