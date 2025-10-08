Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 14
La inconformidad expresada la semana anterior por un grupo de exiliados nicaragüenses no frenó ayer la instalación del grupo de amistad México-Nicaragua en la Cámara de Diputados, en un encuentro al cual asistió el embajador de ese país, Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, así como empresarios y representantes de varios países.
Durante la ceremonia, el presidente del grupo de amistad, Pedro Vázquez González (PT), recordó que México y Nicaragua “compartimos raíces históricas y culturales que nos hermanan en la defensa de la libertad, la soberanía y la justicia social”, y que ambos pueblos han sido “forjados en la lucha contra el colonialismo, el intervencionismo y toda forma de dominación”.
En su intervención, el embajador Gutiérrez Madrigal agradeció la asistencia al encuentro de los representantes de países como Costa de Marfil, Jordania, Irán, República Saharahui y Venezuela, e hizo un recuento de los que consideró los principales logros de la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Acusan violación a derechos
Como se informó en este diario, un grupo de exiliados nicaragüenses –entre ellos ex comandantes revolucionarios– enviaron la semana pasada una carta a los diputados mexicanos para solicitar que no conformaran el grupo de amistad entre ambos países, por lo que consideraron las violaciones a derechos humanos cometidas por “la dictadura Ortega-Murillo”.
Al preguntarle sobre la misiva, el diputado Vázquez González señaló que él no recibió ninguna comunicación y que la existencia del escrito no impedía “en lo absoluto” la instalación del grupo de amistad, pero dejó abierta la posibilidad de un diálogo con los exiliados nicaragüenses, si ellos lo desean.
En tanto, el grupo parlamentario del PAN indicó en un comunicado que no asistiría al acto porque “no puede haber amistad con un régimen que ha destruido las libertades, perseguido a su pueblo y encarcelado a quienes piensan distinto”.
En el mismo sentido se manifestó en redes sociales el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala Gutiérrez.