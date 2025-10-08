De la Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaim Pardo recibió ayer a la ex mandataria de Chile, Michelle Bachelet. En redes sociales, la jefa del Ejecutivo señaló brevemente: “Conversamos sobre América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política”.

La ex presidenta chilena fue postulada por el gobierno de su país, encabezado por Gabriel Boric, como candidata a la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas, para relevar a António Guterres.