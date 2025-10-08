Política
Dialogan Sheinbaum y Bachelet del papel de mujeres en política

Recibe la Presidenta a la ex mandataria chilena, postulada a dirigir la ONU

 
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 14

La presidenta Claudia Sheinbaim Pardo recibió ayer a la ex mandataria de Chile, Michelle Bachelet. En redes sociales, la jefa del Ejecutivo señaló brevemente: “Conversamos sobre América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política”.

La ex presidenta chilena fue postulada por el gobierno de su país, encabezado por Gabriel Boric, como candidata a la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas, para relevar a António Guterres.

En la reunión, que se realizó en Palacio Nacional, participaron el canciller Juan Ramón de la Fuente y la diplomática y actual secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, cuyo nombre también se maneja para ocupar el máximo cargo en la ONU.

