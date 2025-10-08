Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 13

La relación entre Canadá y México “hoy es más importante que nunca, por lo que necesitamos hacer crecer la cooperación en todos los aspectos”, consideró el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Senado de Canadá, Peter Michael Boehm, en una reunión con legisladores mexicanos encabezada por Alejandro Murat.

Resaltó que “para nosotros, México es muy importante porque es nuestro tercer socio comercial, incluso por encima de Europa, Reino Unido incluido, lo que es resultado del T-MEC y la integración norteamericana”.

Boehm precisó que Canadá ya empezó un periodo consultivo sobre el T-MEC para dialogar con la industria, sindicatos y quienes están inmersos. “No sabemos qué pasará con el tratado, estamos en un periodo de revisión, pero reconocemos que tiene beneficios para los tres países. Empezar desde el punto uno no serviría a nadie, hay que encontrar áreas de fricción y negociar”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa, destacó que la diplomacia parlamentaria es una herramienta esencial para construir entendimiento, tender puentes y fortalecer los cimientos de la relación en América del Norte, una de las regiones más prósperas y resilientes del mundo, y en la que se comparten intereses y preocupaciones con Estados Unidos.

La cercanía con Canadá ha permitido el desarrollo de instrumentos trilaterales como el T-MEC y la Cumbre de Líderes de América del Norte, lo que sin duda fortalece la cooperación regional, agregó el ex gobernador de Oaxaca. Propuso que próximamente se celebre una reunión interparlamentaria con Canadá, para fijar objetivos claros de cooperación en diversas áreas.

A su vez, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, comentó que este momento es crucial por la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, principalmente “en un mundo de incertidumbre geopolítica, en el que el acuerdo es señal inequívoca de estabilidad, integración y visión de futuro”.

La senadora Karina Ruiz Ruiz, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, reconoció el programa de trabajadores agrícolas temporales instaurado por Canadá.