▲ Las diputadas Lilia Aguilar y Magdalena Rosales increpan a la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán (PAN). Foto Cristina Rodríguez

Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 12

Con su intervención en tribuna, donde señaló que ni PRI ni PAN trabajaron desde el gobierno por los pueblos indígenas, el ciudadano zapoteco Atalo Florencio Santiago, invitado al ejercicio semanal Las lenguas toman la tribuna, marcó el inicio de una caótica sesión, donde además diputadas de Morena y PAN se lanzaron gritos y manotazos en la mesa directiva por la invasión militar de Israel en Palestina.

Por acuerdo de la Comisión de Asuntos Indígenas, en cada intervención de hablantes de lenguas originarias, en el tablero electrónico se puede leer la versión en español.

Sin embargo, Florencio Santiago hizo alusión a que el apoyo a los pueblos y comunidades indígenas se dio a partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la “herencia bendita de Claudia Sheinbaum”, e incluso expresó “amor con amor se paga, frases que no aparecían en las pantallas del salón.

El PAN celebró que “las lenguas tomen la tribuna para manifestar la pluralidad de nuestro país”, pero también apeló al acuerdo para usar ese espacio de forma institucional, y que “lo que se traduzca en las pantallas coincida con lo que el orador está manifestando”.