Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 12

La Cámara de Diputados aprobó anoche la reforma a la Ley Aduanera, que –explicó Morena– busca frenar las operaciones de la delincuencia organizada en el contrabando de combustibles, así como la evasión y elusión fiscal por la introducción de mercancías al país.

En una sesión donde también se dio turno a comisiones a la minuta de reforma a la Ley de Amparo, diputados de PAN, PRI y MC defendieron durante todo el día a los agentes aduanales, a quienes ahora se corresponsabiliza de los delitos que cometan las empresas y se les cerrará su asociación irregular con despachos dedicados a la facturación falsa.

La enmienda, que se aprobó con 324 votos de Morena y aliados, y 113 en contra de la oposición, se enviará al Senado para su revisión.

Desde la tribuna, el panismo sostuvo que “el robo del siglo, el huachicol, no desapareció; se mudó a las aduanas y se le condecora”.

A su vez, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano (Morena), explicó que con la reforma se elimina el carácter vitalicio de las patentes aduanales, que tendrán una vigencia de 20 años y podrán renovarse por un periodo igual.

También, dijo, se aplica la corresponsabilidad de los agentes del ramo, que deberán verificar que importadores y exportadores cuenten con los documentos que acrediten las regulaciones y restricciones no arancelarias.

Detalló que no podrán tener vínculos con factureras y deberán asegurarse de la plena identificación de las empresas que soliciten operaciones y que cuenten con la infraestructura necesaria.

“Estas determinaciones son necesarias para combatir la evasión, las malas prácticas, el contrabando y la corrupción, avanzar en la justicia fiscal y fortalecer las finanzas públicas”, indicó.