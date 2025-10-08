▲ Palestinos luchan por recoger un poco de ayuda lanzada desde el aire sobre la ciudad de Gaza, en el norte de la franja. Foto Ap

Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares alonso

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 8

Los seis mexicanos que estaban detenidos en Israel tras participar en la Global Sumud Flotilla viajan rumbo a México y se prevé que arriben al país este miércoles.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó ayer que Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán fueron trasladados desde Israel a Amán, Jordania, donde fueron recibidos por el embajador de México en ese país. El enviado de México en Israel, Mauricio Escanero, también participó en el operativo y acompaña al grupo hasta su llegada a la Ciudad de México.

Las y los connacionales formaban parte de una misión humanitaria en Gaza como integrantes de la Global Sumud Flotilla, iniciativa internacional que busca llevar ayuda y visibilizar la situación humanitaria en el enclave palestino. Fueron detenidos por autoridades israelíes en días pasados y permanecieron en el centro de detención Ketziot.

La SRE agradeció al gobierno de Jordania su colaboración y las gestiones diplomáticas que permitieron el tránsito de los connacionales

Asimismo, destacó que ha mantenido contacto permanente con las familias de las y los mexicanos repatriados y que su prioridad continúa siendo la seguridad e integridad de los nacionales en el exterior.

Posteriormente, la dependencia informó que el grupo, junto con el embajador Escanero, se encontraba la tarde de ayer, hora de México, en una escala en Estambul, Turquía. En esa ciudad fueron recibidos por el cónsul de México, Alberto Fierro. La cancillería agradeció también el apoyo de las autoridades turcas, que facilitaron el tránsito seguro del contingente.

La Secretaría señaló que los connacionales ya pudieron comunicarse con sus familiares y que las autoridades mexicanas seguirán brindando asistencia consular hasta su llegada a territorio nacional.

Por su parte, la embajada de Palestina en México expresó en X: “Hoy celebramos que, gracias al esfuerzo incansable del pueblo y gobierno de México, nuestros hermanos y hermanas mexicanas de la Global Sumud Flotilla vuelven a casa… Gracias por su firme y valiente compromiso humanitario”.