Asalto y genocidio: 2 años
Movilizaciones en Oaxaca y Morelos
Corresponsales
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 7

Cientos de personas y organizaciones sociales marcharon en Oaxaca y Morelos para exigir alto al exterminio del pueblo Palestino, al cumplirse dos años de este genocidio en Gaza.

En Oaxaca, más de mil 500 manifestantes partieron de la Fuente de las ocho regiones hacia la explanada del templo de Santo Domingo de Guzmán. A su paso gritaron consignas, portaron banderas, pintaron mensajes y pegaron carteles. Recriminaron a la ONU su “tibieza”.

En Cuernavaca cayó una fuerte lluvia, pero no impidió la caminata. A las 17 horas, del punto conocido como El Calvario, los asistentes caminaron al zócalo de la ciudad en donde se realizó un mitin.

Se pronunciaron porque México rompa relaciones con el de Israel y manifestaron su apoyo total a la Flotilla Global Sumud.

