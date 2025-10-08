Jorge A. Pérez Alfonso y Rubicela Morelos

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 7

Cientos de personas y organizaciones sociales marcharon en Oaxaca y Morelos para exigir alto al exterminio del pueblo Palestino, al cumplirse dos años de este genocidio en Gaza.

En Oaxaca, más de mil 500 manifestantes partieron de la Fuente de las ocho regiones hacia la explanada del templo de Santo Domingo de Guzmán. A su paso gritaron consignas, portaron banderas, pintaron mensajes y pegaron carteles. Recriminaron a la ONU su “tibieza”.