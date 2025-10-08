Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 7

Al grito de “Lomelí, carajo, rompe ya con Netanyahu”, maestros, alumnos y trabajadores sindicalizados reprocharon al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, que dejara pasar dos años para condenar los actos genocidas de Israel.

Al emitir un pronunciamiento frente al espejo de agua ubicado entre el edificio de la Rectoría y las islas, en Ciudad Universitaria, los universitarios aseguraron que esta acción institucional es insuficiente, porque no bastó exigir la liberación y repatriación de la alumna Arlin Gabriela Medrano Guzmán, sino que, como universidad, debe romper por completo relaciones con la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Ben-Gurión, así como contratos de cualquier índole con el gobierno sionista.

Como acto simbólico a favor del “pueblo del olivo”, plantaron un árbol de esa especie para exigir una Palestina libre.