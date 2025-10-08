Política
Decomisan objetos de ataque a encapuchados
 
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 7

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron que la movilización en apoyo al pueblo palestino, que partió del Hemiciclo a Juárez con dirección a la embajada de Estados Unidos en Paseo de la Reforma, tuvo una afluencia de 2 mil 500 personas, concluyó con saldo blanco e incidentes menores.

Indicaron que en el trayecto, unas 70 personas encapuchadas realizaron destrozos y pintas en mobiliario urbano.

Elementos de la SSC implementaron acciones preventivas y decomisaron cohetones, martillos, piedras, botellas y pintura.

La SSC desplegó 200 elementos de la Policía Metropolitana y 150 de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

También contó con el apoyo de ocho paramédicos y cuatro motoambulancias del ERUM.

