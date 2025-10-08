Asalto y genocidio: 2 años

Marchan miles en CDMX para exigir que México rompa relaciones con Israel

▲ De acuerdo con las secretarías de Gobierno de la Ciudad de México y de Seguridad Ciudadana, la movilización en apoyo al pueblo palestino tuvo una afluencia de 2 mil 500 personas, concluyó con saldo blanco e incidentes menores. Durante el trayecto, unos 70 individuos encapuchados realizaron destrozos y pintas en el mobiliario urbano. Hubo tensión y empujones con los agentes policiacos, los cuales realizaron un operativo para decomisar objetos contundentes, por lo que tuvieron que revisar las mochilas de algunos participantes en la movilización. Foto Germán Canseco

▲ En el recorrido del Hemiciclo a Juárez a la sede de la embajada se observaron familias completas con banderas de Palestina y matracas. Foto Germán Canseco

Arturo Sánchez Jiménez, Emir Olivares y Alonso Urrutia Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 7 Miles de civiles y representantes de organizaciones sociales exigieron ayer que el gobierno de México rompa relaciones diplomáticas, económicas, comerciales y militares con Israel, al considerar que mantener vínculos con ese país implica ser cómplice de crímenes de lesa humanidad en Gaza. En manifestaciones y pronunciamientos entregados a la Presidencia de la República, los participantes acusaron al gobierno israelí de cometer actos de genocidio, como lo ha documentado la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios palestinos ocupados. Por la mañana, integrantes de colectivos como Mexicanos Unidos, Académicos con Palestina contra el Genocidio y la Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid entregaron, en Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, un documento en el que piden a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo terminar toda relación con el régimen encabezado por Benjamín Netanyahu. Señalaron que hacerlo estaría en consonancia con la tradición diplomática mexicana de defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y los derechos humanos.