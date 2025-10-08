▲ Soldadas israelíes se toman una selfi en algún punto en el sur de la frontera con la franja de Gaza. Foto Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 6

El Cairo. Las conversaciones de paz entre Israel y Hamas se reanudaron ayer en la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheij centradas en el plan propuesto la semana pasada por el presidente estadunidense Donald Trump, quien insistió en que existe una “posibilidad real” de lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra, en la que Washington ha aportado casi 22 mil millones de dólares en ayuda militar al régimen de Benjamin Netanyahu.

El mandatario republicano indicó que un “equipo” estadunidense está involucrado en las conversaciones indirectas en curso entre negociadores israelíes y del movimiento islamita.

“Haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos cumplan con el acuerdo”, declaró el magnate junto al primer ministro canadiense, Mark Carney, desde la Oficina Oval.

El canciller egipcio, Badr Abdelatty, dijo que una delegación encabezada por Steve Witkoff, el enviado de Trump, se suma hoy a las negociaciones.

Un informe elaborado por la Universidad de Brown, en el contexto de la iniciativa Costs of War Project, señaló: “en los dos años transcurridos desde el ataque de Hamas contra Israel, el 7 de octubre de 2023, el gobierno estadunidense ha gastado 21 mil 700 millones de dólares en ayuda militar a Israel”.

Adicionalmente, Estados Unidos ha desembolsado entre 9 mil 650 y 12 mil 70 millones de dólares en operaciones militares en Yemen y otras zonas de Medio Oriente en los últimos dos años, lo que da un total de entre 31 mil 350 y 33 mil 770 millones de dólares que se han gastado en las guerras posteriores al 7 de octubre.

“Apoyo inquebrantable”

El Departamento de Estado estadunidense reafirmó en un comunicado “su apoyo inquebrantable al derecho de Israel a existir, a defenderse y a garantizar la seguridad de su pueblo. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos comanda el esfuerzo para asegurar la liberación de todos los rehenes, poner fin al régimen de Hamas en Gaza y avanzar hacia una paz duradera que garantice no sólo la seguridad de Israel, sino también la paz generacional y la prosperidad para la región”.

El principal negociador de Hamas, Jalil Al Hayya, declaró que su movimiento “quiere garantías del presidente Trump y de los países patrocinadores de que la guerra terminará de una vez por todas.

“A lo largo de la historia, la ocupación israelí no ha cumplido sus promesas, y lo hemos experimentado dos veces en esta guerra. Por lo tanto, queremos garantías reales”, agregó, al acusar al régimen de Netanyahu de violar dos veces el cese del fuego.

El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se unirá también hoy a las conversaciones, informó la cancillería catarí, y una delegación turca, encabezada por el jefe de los servicios de inteligencia, Ibrahim Kalin, también participará.