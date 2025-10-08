Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 6

El Cairo. Los nueve barcos de la Coalición Flotilla de la Libertad, que lleva ayuda a la franja de Gaza, “fueron atacados e interceptados ilegalmente por el ejército israelí" esta madrugada a 220 kilómetros de las costas de Gaza, acusó la Global Sumud Flotilla en X.

La cancillería israelí confirmó el operativo y refirió que “otro intento inútil por romper el bloqueo naval legal e ingresar a una zona de combate terminó en nada”.

Asimismo, los gobiernos de Brasil y Colombia anunciaron ayer que sus 21 connacionales que habían sido detenidos en Israel tras participar en la Global Sumud abandonaron el territorio israelí e iniciaron el retorno a sus países de origen.