Asalto y genocidio: 2 años
Interceptan otros nueve barcos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 6

El Cairo. Los nueve barcos de la Coalición Flotilla de la Libertad, que lleva ayuda a la franja de Gaza, “fueron atacados e interceptados ilegalmente por el ejército israelí" esta madrugada a 220 kilómetros de las costas de Gaza, acusó la Global Sumud Flotilla en X.

La cancillería israelí confirmó el operativo y refirió que “otro intento inútil por romper el bloqueo naval legal e ingresar a una zona de combate terminó en nada”.

Asimismo, los gobiernos de Brasil y Colombia anunciaron ayer que sus 21 connacionales que habían sido detenidos en Israel tras participar en la Global Sumud abandonaron el territorio israelí e iniciaron el retorno a sus países de origen.

