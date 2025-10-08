Europa Press, Ap, Afp, Xinhua y Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 5

Madrid. El jefe de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, pidió ayer un alto el fuego “inmediato” en la franja de Gaza y la “protección de todos los civiles”, dos años después del ataque de Hamas a Israel y el inicio de la ofensiva contra el enclave palestino.

La agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente (Unrwa) instó a la liberación de los rehenes “al cumplirse dos años del comienzo de esta pesadilla. No hay otra salida a este abismo y este caos”, aseguró su director, Philippe Lazzarini.

El líder supremo iraní, el ayatollah Ali Jamenei, se jactó en su cuenta de X, en hebreo, de que Israel se convirtió en el país “más odiado” del mundo.

El grupo armado libanés Hezbollah, aliado de Hamas y apoyado por Irán, llamó a los países árabes a que “cierren filas en apoyo a la resistencia” frente a Israel.

Desde Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó el “exterminio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino… respaldado por las élites imperialistas de Estados Unidos y sus cómplices de la extrema derecha mundial”.

En Santiago, su par de Chile, Gabriel Boric, reiteró su condena al ataque de Hamas en 2023 “brutal, deshumanizador y terrorista”, luego de haber afirmado ante la ONU, hace dos semanas, su deseo de ver a Netanyahu y “los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentando a un tribunal de justicia internacional”.