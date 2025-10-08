Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 4

El Cairo. Aproximadamente uno de cada 33 habitantes de la franja de Gaza, o cerca de tres por ciento de la población existente antes de la guerra lanzada por Israel, ha sido asesinado. Con más de 20 mil niños entre los muertos, el promedio es de 28 niños abatidos a diario, informó ayer el gobierno de la franja de Gaza.

Las operaciones militares israelíes han dejado 67 mil 173 palestinos muertos desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos 20 mil 179 niños, 10 mil 427 mujeres y 4 mil 813 ancianos, precisó. Se trató de la primera ocasión en la que se publican los datos desglosados por edad y género.

La relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, indicó el pasado 17 de septiembre que el número de decesos en la franja podría ser de 680 mil, 10 veces superior a las estimaciones de entonces cuando ascendía a 65 mil fallecidos los reportados por las autoridades gazatíes.

Los cementerios están desbordados. Numerosas fosas comunes salpican la franja. Ataques aéreos han matado a familias enteras en sus hogares. Más de 2 mil personas que buscaban comida fueron ultimadas.

De acuerdo con un recuento de la agencia Ap, de cada 10 personas de Gaza nueve están desplazadas, al menos tres no han comido durante días y por cada 100 niños, cuatro han perdido a uno o ambos padres.

Más de 169 mil palestinos han resultado heridos, es decir, cerca de uno de cada 14 habitantes. Una evaluación reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) encontró que 42 mil palestinos sufrieron lesiones irreversibles, de los cuales aproximadamente una cuarta parte son niños (poco más de 10 mil 500).

Más de 5 mil personas han sufrido amputaciones. Otras lesiones severas incluyen daños en las extremidades, afectaciones en la médula espinal, daños cerebrales traumáticos o quemaduras graves.

Los bombardeos provocaron que 25 de los 38 hospitales de la franja quedaran inoperantes. Los 13 restantes funcionan en condiciones desesperadas. De los 157 centros primarios de salud, 103 fueron destruidos y los 54 restantes apenas pueden operar.