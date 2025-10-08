C

on tremendo agarrón en San Lázaro comenzaron ayer las actividades en ese recinto parlamentario. La diputada morenista María Magdalena Rosales Cruz pidió un minuto de silencio porque “hoy se cumplen dos años de la masacre en Palestina”, cometida por el régimen genocida de Benjamín Netanyahu, al tiempo que exigió no instalar el “grupo de amistad México-Israel, porque los legisladores ‘no tenemos amistad con genocidas’” ( La Jornada, Fernando Camacho y Enrique Méndez). Ello, mientras los panistas (con Margarinflas a la cabeza) se pronunciaban en contra de Hamas y a favor de los etnocidas.

Dado que los borreguitos blanquiazules siempre bailan al ritmo de la Casa Blanca, sería muy productivo que tomaran un curso intensivo de historia (para que se enteren quién es el agresor) y dedicaran unos de sus invaluables minutos a documentar qué piensa la ciudadanía estadunidense –no en el despacho del cavernícola Trump– sobre el genocidio en Palestina y las bestialidades cometidas por el ejército israelí.

El Pew Research Center, con sede en Washington, levantó una encuesta (cómo ven los estadunidenses el conflicto entre Israel y Hamás dos años después del inicio de la guerra) y el resultado no es nada alentador para los panistas: “aproximadamente seis de cada 10 personas tienen ahora una opinión desfavorable del gobierno israelí”, valoración, desde luego, muy apartada de la Casa Blanca.

A dos años, “el escepticismo de los estadunidenses sobre la operación de Israel y su gobierno es mayor que en puntos anteriores del conflicto: 39 por ciento afirma que Israel está yendo demasiado lejos en su operación militar, contra 31 por ciento hace un año y 27 por ciento a finales de 2023. Actualmente, 59 por ciento tiene una opinión desfavorable del gobierno israelí, frente 51 por ciento de principios de 2024”.

Algo más: “hoy en día, 16 por ciento afirma que Israel está adoptando el enfoque adecuado para el conflicto y 10 por ciento opina que no está yendo lo suficientemente lejos. Un tercio de los adultos dice no estar seguro. Un gran porcentaje de estadunidenses sigue expresando incertidumbre ante diversas cuestiones sobre la guerra en curso en Medio Oriente y la respuesta del gobierno de Estados Unidos. El 42 por ciento de los adultos estadunidenses desaprueba la respuesta de la administración Trump al conflicto entre Israel y Hamás, mientras 30 por ciento la aprueba. Aproximadamente una cuarta parte (27 por ciento) dice no estar segura”.