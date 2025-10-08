Putin y Trump, entre la guerra de los letales Tomahawks y la paz del desarme “START 3”
a relación entre Putin y Trump llegó a una bifurcación que definirá la guerra o la paz entre las dos máximas superpotencias nucleares de la Vía Láctea (http://bit.ly/3KLDOK1). El vicepresidente católico JD Vance declaró a FoxNews Sunday que “EU sopesa el pedido de Ucrania para obtener los misiles de largo alcance Tomahawk” que golpearían la profundidad del territorio ruso. El vicepresidente millennial agregó que el presidente Trump haría la “determinación final (http://bit.ly/4mUReAK)”.
El General retirado Keith Kellogg, de 81 años y enviado especial de Trump a Ucrania, sentenció en forma bizantina que Rusia –contra todas las evidencias tangibles en el campo de batalla donde Ucrania está recibiendo una paliza– “había perdido la guerra” ya que “no ha podido destruir a Ucrania (http://bit.ly/4pTDqct)”. Cabe señalar que la hija del general Kellogg es adicta al régimen ilegítimo del comediante jázaro (Khazar; https://bit.ly/3QqemJr) Zelensky, quien también alucina que va “ganando la guerra”.
Si efectivamente Ucrania, vasallo de la OTAN y la Unión Europea, está “ganando la guerra”, ¿para qué, entonces, necesita la ayuda de los letales Tomahawk que pueden transportar armas nucleares de EU/OTAN? En paralelo, el aburrido genocida Netanyahu contempla entregar los sistemas de defensa Patriot a su correligionario jázaro de Kiev.
El filósofo y geopolítico ruso Aleksandr Duguin aduce que “entregar los Tomahawks a Kiev sería un desastre puro” que “dañará las relaciones ruso-estadunidenses en forma irreversible”: el “sueño de los neoconservadores de jalar a EU a Tercera Guerra Mundial (http://bit.ly/4pV3pAx)”, que trágicamente sería de carácter nuclear.
En contraste a los tambores bélicos que retumban con mayor ahínco en el seno de los países europeos de la OTAN, el presidente Putin, en su participación plenaria en el Club Valdai, en Sochi, invitó a Trump a la “coexistencia pacifica (http://bit.ly/4q020s8)”.
Sobre la hipotética entrega a Ucrania de los letales misiles Tomahawks –con alcance de 2 mil 500 kilómetros y un costo de 1.3 millones de dólares cada uno, con el potencial de alcanzar Moscú y acullá–, Putin comentó que no cambiaría el curso irreversible de la guerra hoy a favor de Moscú, pero que constituiría “un nuevo estadio de escalada”, ya que Ucrania no puede operar tales misiles sofisticados sin el control del ejército de EU.
The Economic Times, de India, conjetura que “es improbable que EU envíe misiles Tomahawk a Ucrania” debido a que “enfrenta obstáculos de inventarios que están comprometidos a las operaciones de su armada (http://bit.ly/46UkdPd)”. Pareciera que se trata de una carta de negociación del casinero Trump.
Desde el año pasado, el think tank neoliberal AEI expuso la disminución aguda de tales misiles letales de EU que ya ha usado generosamente en Yemen contra los guerrilleros Ansar Allah (http://bit.ly/3KYDdEN).
Global Times, de China, resalta la advertencia de Putin sobre la entrega de los Tomahawks a Ucrania, al mismo tiempo que el presidente ruso “alabó los esfuerzos del mandatario estadunidense Donald Trump, para ayudar a negociar la paz en Ucrania” cuya cumbre en agosto en Alaska describió como “productiva” sin dejar de “reiterar la confianza de Rusia en su escudo nuclear” (http://bit.ly/4o3npPy).
Putin declaró ante los miembros del Consejo de Seguridad ruso que “Moscú respetará los límites de armamento nuclear durante un año más, luego de que expire el 5 de febrero de 2026 el pacto nuclear “START 3”(Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Nucleares) con EU (http://bit.ly/3VTTCwQ). Trump respondió que la propuesta nuclear de Putin es “buena idea (http://bit.ly/3KEhvGf)”.
El mundo toma un compás de espera angustiante ante la decisión final sobre los Tomahawk de Trump, quien parece ya haberla tomado, pero que mantendrá reservada hasta manifestarla en un momento propicio (http://bit.ly/4h0iqwz), mientras libra una genuina “guerra doméstica” desde Oregón hasta Illinois contra lo que denomina el grupo terrorista de Antifa, financiado por George Soros y su hijo Alex.
