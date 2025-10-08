▲ EU sopesa el pedido de Ucrania para obtener los misiles de largo alcance Tomahawk (en la imagen), que golpearían la profundidad del territorio ruso. Foto Ap

a relación entre Putin y Trump llegó a una bifurcación que definirá la guerra o la paz entre las dos máximas superpotencias nucleares de la Vía Láctea (http://bit.ly/3KLDOK1). El vicepresidente católico JD Vance declaró a FoxNews Sunday que “EU sopesa el pedido de Ucrania para obtener los misiles de largo alcance Tomahawk” que golpearían la profundidad del territorio ruso. El vicepresidente millennial agregó que el presidente Trump haría la “determinación final (http://bit.ly/4mUReAK)”.

El General retirado Keith Kellogg, de 81 años y enviado especial de Trump a Ucrania, sentenció en forma bizantina que Rusia –contra todas las evidencias tangibles en el campo de batalla donde Ucrania está recibiendo una paliza– “había perdido la guerra” ya que “no ha podido destruir a Ucrania (http://bit.ly/4pTDqct)”. Cabe señalar que la hija del general Kellogg es adicta al régimen ilegítimo del comediante jázaro (Khazar; https://bit.ly/3QqemJr) Zelensky, quien también alucina que va “ganando la guerra”.

Si efectivamente Ucrania, vasallo de la OTAN y la Unión Europea, está “ganando la guerra”, ¿para qué, entonces, necesita la ayuda de los letales Tomahawk que pueden transportar armas nucleares de EU/OTAN? En paralelo, el aburrido genocida Netanyahu contempla entregar los sistemas de defensa Patriot a su correligionario jázaro de Kiev.

El filósofo y geopolítico ruso Aleksandr Duguin aduce que “entregar los Tomahawks a Kiev sería un desastre puro” que “dañará las relaciones ruso-estadunidenses en forma irreversible”: el “sueño de los neoconservadores de jalar a EU a Tercera Guerra Mundial (http://bit.ly/4pV3pAx)”, que trágicamente sería de carácter nuclear.

En contraste a los tambores bélicos que retumban con mayor ahínco en el seno de los países europeos de la OTAN, el presidente Putin, en su participación plenaria en el Club Valdai, en Sochi, invitó a Trump a la “coexistencia pacifica (http://bit.ly/4q020s8)”.

Sobre la hipotética entrega a Ucrania de los letales misiles Tomahawks –con alcance de 2 mil 500 kilómetros y un costo de 1.3 millones de dólares cada uno, con el potencial de alcanzar Moscú y acullá–, Putin comentó que no cambiaría el curso irreversible de la guerra hoy a favor de Moscú, pero que constituiría “un nuevo estadio de escalada”, ya que Ucrania no puede operar tales misiles sofisticados sin el control del ejército de EU.

The Economic Times, de India, conjetura que “es improbable que EU envíe misiles Tomahawk a Ucrania” debido a que “enfrenta obstáculos de inventarios que están comprometidos a las operaciones de su armada (http://bit.ly/46UkdPd)”. Pareciera que se trata de una carta de negociación del casinero Trump.