▲ Legisladores de Morena solicitaron ayer en la Cámara de Diputados guardar un minuto de silencio por los dos años de guerra en Gaza, pero el PAN confrontó la propuesta al pedir que se realizara el mismo homenaje, pero para las víctimas de Hamas en Israel. Los dos actos se realizaron de forma separada. Foto Cristina Rodríguez

a representación mexicana que participó en la Global Sumud Flotilla fue liberada en Israel y, en un viaje con escalas, habrá llegado a la Ciudad de México esta mañana de miércoles.

Especial atención merecerá escuchar los relatos de viva voz respecto a los maltratos cometidos por las fuerzas de Israel contra los navegantes, e incluso, dado que ayer corrieron versiones en ese sentido, precisar si también el embajador mexicano, Mauricio Escanero Figueroa (de amplia carrera diplomática, enviado a Tel Aviv en junio de 2021), fue víctima de excesos de parte del personal israelí.

El secuestro de los mexicanos en aguas bajo control de Israel generó en México una exigencia de su pronta liberación y de que no sufrieran agresiones. Ayer mismo se realizaron actos en la UNAM y en calles de la Ciudad de México que, además del punto específico de los flotilleros, han reiterado el apoyo a Palestina y el rechazo a las acciones genocidas de Israel.

La presidencia de la República y su brazo operativo en estas materias, la Secretaría de Relaciones Exteriores (ésta, a cargo de Juan Ramón de la Fuente), decidieron mantener una postura de “cabeza fría”, similar a la practicada ante los embates de Donald Trump.

A diferencia de gobiernos de otros países, en México se pronunció el término “genocidio” hasta que órganos internacionales lo determinaron como tal, y no hubo ningún asomo de acciones más fuertes en defensa de Palestina y, en específico, de Gaza. A fin de cuentas, los navegantes de diversos países que habían sido apresados salieron de Israel en una decisión ejecutada en etapas más allá de la postura que cada gobierno hubiera asumido.

En la frialdad pragmática, la administración claudista no desea abrir más flancos de combate, atosigada como está por Donald Trump, que en horas recientes ha asestado un golpe arancelario a los camiones pesados fabricados en México y ha advertido, por la vía de su representante en estos temas, Jamieson Greer, que el tratado trinacional de comercio no sería revisado ni ampliado si México no cumple con sus compromisos en materia de energía, telecomunicaciones y agricultura.