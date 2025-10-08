U

no de los cuestionamientos contra la extinta Suprema Corte de Justicia, y el Poder Judicial en general, fue que estaban invadidos por redes de nepotismo. Ya está en funciones la nueva Corte y no hay noticia de que el presidente Hugo Aguilar haya comenzado a deshacer las redes burocráticas familiares. Le voy a dar una justificación: está esperando a que culmine el proceso de renovación el año próximo para iniciar lo que será una conflictiva tarea porque afectará a muchos empleados de distinto nivel.

El nepotismo en Zacatecas

Siglos atrás la corona se transmitía por el derecho de sangre (azul): padres a hijos, hijos a nietos, y así. Los hermanos Monreal ni remotamente tienen tipo de aristócratas europeos, sin embargo, suponen que pueden rolarse la gubernatura de la entidad –una de las de menor desarrollo humano del país– entre hermanos. Ya fue Ricardo, hoy es David y Saúl aspira a ser el próximo. Ya le dijo la presidenta Sheinbaum a Saúl –claridosamente– que no coma ansias, es muy joven, puede esperar seis años más, pero no parece estar dispuesto a hacerlo y no descarta la opción de que otro partido lo postule.

La realeza potosina

En San Luis Potosí el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, ex perredista que ahora milita en el Verde, principal aliado de Morena, quiere pasarle la silla a su esposa, Miriam González Silva, senadora del Verde. San Luis Potosí es otra entidad de escaso desarrollo humano. El gobierno de Gallardo se ha caracterizado por su conflicto con la universidad autónoma, a la que tiene ahorcada financieramente, y la persecución de periodistas que se atreven a criticar su gobierno o recordarle una supuesta relación con la delincuencia. La senadora González Silva argumenta que no tiene por qué ceñirse a la política antinepotismo de Morena porque pertenece a otro partido. Se olvida de la ley que entrará en vigor en 2030 y que será pareja para todos.

Sube el camarón

Los aranceles impuestos por Estados Unidos están pegando a los consumidores donde más les duele: el estómago. El camarón es el producto de mar con mayor consumo y ha venido experimentando una persistente carestía en los meses recientes. Mercados y restaurantes han subido los precios. Sus principales proveedores son India, Ecuador e Indonesia. El conflicto de Donald Trump con el presidente indio Narenda Modi va para largo. México también exporta al país del norte, pero su participación en el mercado es pequeña.