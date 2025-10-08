▲ El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica instó ayer al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves (imagen) por presunta “beligerancia política”, que puede terminar con su destitución, dos semanas después de que el mandatario superó un pedido similar de la Corte Suprema. El TSE prohibió el 27 de junio a Chaves intervenir en la campaña de los comicios de febrero de 2026 –en los que no puede aspirar a la relección–, al determinar que “aprovechó ilegítimamente” su cargo para "favorecer a un partido político”. Foto e información Afp