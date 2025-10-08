Ap

La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025

París. El asediado presidente francés, Emmanuel Macron, sufrió ayer un nuevo golpe cuando dos de sus ex primeros ministros se distanciaron, mientras enfrenta una creciente presión para renunciar tras el colapso de su último gobierno.

Édouard Philippe fue el premier de Macron cuando éste llegó al poder en 2017, y Gabriel Attal fue uno de los más leales al mandatario y nombrado primer ministro en enero de 2024, en el segundo mandato de Macron.

Meses más tarde, Attal expresó su descontento con la sorprendente decisión de Macron de disolver la poderosa Cámara baja del Parlamento, la raíz de la crisis actual.

Sus decisiones ilustran cómo la autoridad del mandatario está siendo socavada por su incapacidad de ofrecer un gobierno estable. La agitación política ha atrapado a Francia durante más de un año, derivada de la disolución de la Asamblea Nacional que desencadenó nuevas elecciones. El resultado fue un Parlamento lleno de opositores a Macron que han derribado sus gobiernos minoritarios uno tras otro.

Tajante separación

Attal, en entrevista con la emisora TF1, asestó el primer golpe: “Como muchos franceses, ya no entiendo las decisiones del presidente”.

Luego, Philippe afirmó que Macron debería convocar elecciones presidenciales anticipadas y dimitir después de que la Asamblea Nacional adopte un presupuesto para 2026. Macron ha dicho que completará su mandato hasta su fin en 2027. Philippe indicó que Macron “debería decir ‘no podemos dejar que lo que se ha estado experimentando por seis meses se prolongue’. Otros 18 meses serían demasiado (hasta el fin de su perido oficial) y perjudicarían a Francia”.

La más reciente crisis estalló con la abrupta renuncia el lunes del primer ministro Sébastien Lecornu, el cuarto en ese puesto en la gestión de Macron desde la disolución de la Cámara baja, después de Attal, Michel Barnier y François Bayrou.

Macron le dio a su aliado de 39 años 48 horas para llevar a cabo “negociaciones finales” a fin de encontrar la estabilidad nacional, un aparente último recurso a fin de ganar tiempo para decidir su próximo paso.

Lecornu se reunió ayer con funcionarios de la llamada Socle Commun, o plataforma común, la coalición de conservadores y centristas que proporcionaba una base de apoyo, aunque inestable, para los primeros ministros de Macron antes de romperse cuando Lecornu nombró su gabinete la noche del domingo.

El nuevo gobierno colapsó en menos de 14 horas, cuando el dirigente conservador Bruno Retailleau retiró su filiación.

Macron, ahora con índices de aprobación en mínimos históricos, no ha indicado su próximo movimiento. Sus rivales han sugerido tres opciones: renunciar, convocar nuevas elecciones o nombrar un primer ministro fuera de su campo político (centro).

La tercera opción, conocida como “cohabitación”, ha sido defendida por los partidos de izquierda. Una coalición de izquierda, el Nuevo Frente Popular, ganó la mayoría de los escaños en las elecciones legislativas francesas de 2024, superando a la extrema derecha pero sin lograr ser mayoría.

La alianza, sin embargo, se desmoronó rápido y socialistas y comunistas están en desacuerdo con el partido de extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon, La Francia Insumisa.