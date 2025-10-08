▲ El mandatario Daniel Noboa junto al vehículo en el que viajaba cuando fue alcanzado presuntamente por disparos en Cañar, Ecuador. Foto presidencia de Ecuador vía Afp

Orlando Pérez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 35

Quito. La caravana presidencial de Daniel Noboa fue repelida ayer por comuneros indígenas en la sureña provincia de Cañar, en el decimosexto día del paro general convocado por diversas organizaciones sociales. Los vehículos de seguridad y el del mandatario andino tuvieron daños en los parabrisas y en las carrocerías por los impactos de piedras y otros objetos comunes.

Noboa se trasladaba a Sigsihuayco, para inaugurar una planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado. Al mismo tiempo, los pobladores habían convocado para protestar por la presencia del jefe del Ejecutivo y bloquearon vías de acceso.

En imágenes difundidas en redes sociales, se aprecia que el convoy presidencial fue interceptado por un grupo de unas 500 personas que lanzó piedras y diversos objetos comunes.

Los voceros oficiales dijeron que los vehículos recibieron disparos, pero no hay imágenes ni de la Presidencia que den vestigios formales. Según la Policía, en total fueron ocho automotores afectados con daños en los parabrisas.

Agentes de seguridad pública y militares lanzaron bombas lacrimógenas y de estruendo para dispersar las manifestaciones, tal como lo han hecho a lo largo de las dos semanas recientes en más de 50 puntos donde han sido plantados bloqueos de protestas organizados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), tras el incremento de un dólar al galón de diésel.

Frente al ataque, la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, hizo la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por intento de asesinato.

“Antes de llegar al estadio, unas 500 personas comenzaron a lanzar piedras. Además, se observan signos de impactos de bala en el vehículo del presidente”, sostuvo ante periodistas frente a las instalaciones de la Fiscalía.

Asimismo, fuentes policiales confirmaron la detención de cinco personas, quienes serán procesadas como presuntas responsables del delito de “terrorismo” y por intento de asesinato al presidente de la república.

El paro nacional se desarrolla en medio de la declaratoria de estado de excepción en 16 provincias del Ecuador, además de toque de queda en varios cantones y parroquias, fundamentalmente en aquellas con mayoría de población indígena.

El ministro del Interior, John Reimberg, advirtió al presidente de la Conaie, Marlon Vargas, de no intentar de ingresar a Quito, tras una declaración realizada por el dirigente indígena el fin de semana. “No se equivoque, este no es el Ecuador de 2019 o 2022, ahora hay un gobierno bien parado y vamos a defender a Quito”, sostuvo.