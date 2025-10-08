Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 34

Baton Rouge. Los migrantes detenidos y enviados a una reconocida prisión de Luisiana el mes pasado están siendo castigados por delitos por los cuales ya han cumplido condena, denunció la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en una demanda que impugna la decisión del gobierno de mantener en ese lugar a quienes llama “lo peor de lo peor”.

La demanda acusa al gobierno del presidente Donald Trump de seleccionar la antigua plantación de esclavos conocida como Angola, país africano con difíciles condiciones de vida, y de someter a los indocumentados a condiciones inhumanas –no tienen opción más que beber agua contaminada y no hay sitios adecuados para sus necesidades básicas– en violación a la cláusula de Doble Enjuiciamiento, la cual protege a las personas de ser castigadas dos veces por el mismo delito.

La ACLU afirma que algunos de los retenidos en la instalación recientemente abierta “Encierro de Luisiana” deberían ser puestos en libertad debido a que el gobierno no logró deportarlos dentro de los seis meses posteriores a la emisión de una orden de expulsión.

La organización cita un fallo de 2001 de la Suprema Corte de Justicia que se ha mencionado en varios casos recientes de inmigración, incluido el del universitario activista pro palestino Mahmoud Khalil, que establece que la detención de los extranjeros con o sin documentos no debe ser “punitiva”.

La demanda, a la que tuvo acceso la agencia estadunidense de noticias Ap, se presenta un mes después de que las autoridades estatales y federales se reunieron en el enorme complejo de la Penitenciaría Estatal de Luisiana para anunciar que el lugar, el cual había permanecido cerrado, fue renovado para albergar hasta 400 migrantes que, según los funcionarios, incluirían a algunos de los más violentos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).