▲ Soldados de la Guardia Nacional procedentes de Texas comenzaron a instalarse ayer en Illinois. Foto Ap y Afp

▲ Una de las manifestaciones de repudio a la presencia militar con la que Trump busca deportar a extranjeros. Foto Afp

David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 34

Nueva York y Washington. Tropas federales de la Guardia Nacional empezaron a ser desplegadas a Chicago ayer por orden del presidente Donald Trump, como parte de su ofensiva antimigrante y contra la oposición del gobernador de Illinois y el alcalde de esa metrópolis en lo que el diputado federal Jesús Chuy García denuncia como “un estado de sitio” de su ciudad.

“Estamos viviendo uno de los capítulos más peligrosos en la historia de nuestro país”, declaró el diputado García en conferencia de prensa el lunes.

“El mandatario de Estados Unidos ha convertido el poder del gobierno en una arma en contra del pueblo. En mi comunidad, el epicentro de estos ataques, los encapuchados han creado un estado de sitio, disparando a carros lanzando gases contra vecinos y abordando con violencia a padres en frente de sus niños”, denunció.

García, hablando junto con el gobernador de Illinois, JB Pritzker, acusó: “Trump quiere dar un despliegue nacional a la Guardia Nacional e ignorar órdenes judiciales, así como permitir que sus agentes violen la ley. Eso no es proteger al país, es hacerle la guerra.

“Chicago no se dejará intimidar. Illinois no será silenciado… Hoy declaramos que el intento de ser dictador no ganará, que la democracia no morirá bajo nuestra vigilancia y que el poder del pueblo superará el de cualquier jefe del Ejecutivo”, subrayó García.

El diputado de origen mexicano recordó: “cuando tomé el juramento de ciudadano hace 46 años y después como miembro del Congreso, mi lealtad fue a la Constitución de esta nación y por eso estamos aquí unidos todos nosotros”.