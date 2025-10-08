Despliegue tropas federales por orden de Trump
“El peor episodio de la historia nacional”: congresista Chuy García
Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 34
Nueva York y Washington. Tropas federales de la Guardia Nacional empezaron a ser desplegadas a Chicago ayer por orden del presidente Donald Trump, como parte de su ofensiva antimigrante y contra la oposición del gobernador de Illinois y el alcalde de esa metrópolis en lo que el diputado federal Jesús Chuy García denuncia como “un estado de sitio” de su ciudad.
“Estamos viviendo uno de los capítulos más peligrosos en la historia de nuestro país”, declaró el diputado García en conferencia de prensa el lunes.
“El mandatario de Estados Unidos ha convertido el poder del gobierno en una arma en contra del pueblo. En mi comunidad, el epicentro de estos ataques, los encapuchados han creado un estado de sitio, disparando a carros lanzando gases contra vecinos y abordando con violencia a padres en frente de sus niños”, denunció.
García, hablando junto con el gobernador de Illinois, JB Pritzker, acusó: “Trump quiere dar un despliegue nacional a la Guardia Nacional e ignorar órdenes judiciales, así como permitir que sus agentes violen la ley. Eso no es proteger al país, es hacerle la guerra.
“Chicago no se dejará intimidar. Illinois no será silenciado… Hoy declaramos que el intento de ser dictador no ganará, que la democracia no morirá bajo nuestra vigilancia y que el poder del pueblo superará el de cualquier jefe del Ejecutivo”, subrayó García.
El diputado de origen mexicano recordó: “cuando tomé el juramento de ciudadano hace 46 años y después como miembro del Congreso, mi lealtad fue a la Constitución de esta nación y por eso estamos aquí unidos todos nosotros”.
Chicago ha sido calificada por Trump de “ciudad abrumada por la delincuencia y violencia, y está mal manejada por demócratas”, a los que acusa de ser la “izquierda radical” la cual permite que migrantes “ilegales” y “criminales” amenacen a esa entidad y al país entero.
Pritzker ha repetido que su estado y su ciudad principal están amenazados por una invasión militar ordenada por Washington. Con la noticia del arribo de tropas de la Guardia Nacional provenientes de Texas, sostuvo ayer: “Illinois no permitirá que el gobierno de Trump continúe con su marcha autoritaria sin resistencia. Los soldados no deberían ser usados contra comunidades estadunidenses”.
Esta semana, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva declarando que todas las instalaciones, oficinas y dependencias municipales son “zonas libres de ICE” (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), y prohíbe que autoridades federales hagan uso de esa infraestructura para toda operación antimigrante.
A la propia secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, le fue negada la entrada a una oficina municipal en Chicago hace tres días, y poco después declaró que la ciudad es “zona de guerra”.