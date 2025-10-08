Estados
Camión de volteo cae a un barranco
▲ Un camión de volteo cayó más de 40 metros al fondo de un barranco provocado por la explotación de minas de materiales pétreos, ayer, en la calle Esmeralda, colonia La Joya, municipio de Chimalhuacán, estado de México. Al sitio arribaron elemen-tos de seguridad para auxiliar en el rescate del vehículo. También llegaron parámedicos de protección civil quienes indicaron que el operador sufrió contusiones múltiples, por lo que fue trasladado al Hospital General de la localidad. Se desconocen las causas del accidente, sin embargo, la zona se ha vuelto riesgosa para la circulación de unidades pesadas.Foto La Jornada, con información de René Ramón
Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 38
