Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 38

Seis personas fueron abatidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y tres resultaron heridas, al repeler un intento de agresión en la carretera Ciudad Mante-Tampico, a la altura del kilómetro 71, cerca del puente estación Manuel, informaron autoridades castrenses.

En un comunicado, la Defensa dio a conocer que antier, alrededor de las 20 horas, personal militar se desplazaba en un convoy de tres vehículos, cuando los ocupantes de una camioneta blanca trataron de embestir a una de las tres unidades, por lo que accionaron sus armas.

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación; mientras, el personal castrense implicado fue relevado de sus tareas y llevado a las instalaciones de dicho órgano en Tampico. Videos en redes sociales difundieron que, al parecer, los soldados abrieron fuego porque confundieron a quienes viajaban en la camioneta.

En Sinaloa, cinco presuntos delincuentes fueron abatidos ayer por elementos del Grupo Interinstitucional en Culiacán, luego de que un integrante del Grupo Lince de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fue asesinado a balazos en el estacionamiento de un centro comercial del fraccionamiento Stanza Cantabria, en esa ciudad.