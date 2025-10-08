Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 38
Seis personas fueron abatidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y tres resultaron heridas, al repeler un intento de agresión en la carretera Ciudad Mante-Tampico, a la altura del kilómetro 71, cerca del puente estación Manuel, informaron autoridades castrenses.
En un comunicado, la Defensa dio a conocer que antier, alrededor de las 20 horas, personal militar se desplazaba en un convoy de tres vehículos, cuando los ocupantes de una camioneta blanca trataron de embestir a una de las tres unidades, por lo que accionaron sus armas.
La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación; mientras, el personal castrense implicado fue relevado de sus tareas y llevado a las instalaciones de dicho órgano en Tampico. Videos en redes sociales difundieron que, al parecer, los soldados abrieron fuego porque confundieron a quienes viajaban en la camioneta.
En Sinaloa, cinco presuntos delincuentes fueron abatidos ayer por elementos del Grupo Interinstitucional en Culiacán, luego de que un integrante del Grupo Lince de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fue asesinado a balazos en el estacionamiento de un centro comercial del fraccionamiento Stanza Cantabria, en esa ciudad.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó que con base en labores de inteligencia, las fuerzas del orden ubicaron en la unidad habitacional Urbivilla del Cedro la vivienda donde se refugiaron los sicarios. Al llegar fueron atacadas, por lo que repelieron la agresión, con saldo de cinco abatidos.
En un comunicado, reportó que un efectivo del Grupo Interinstitucional resultó herido y se encuentra fuera de peligro. Los agentes incautaron el vehículo que se utilizó para matar al policía, además de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas federales.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lamentó la muerte de agente de la PEP tras ser baleado por un comando. Según fuentes policiales el uniformado es hijo del secretario de Seguridad Pública de Cosalá, Sergio Lagunes Inclán.
En tanto, tres policías de Chihuahua fueron asesinados y cuatro resultaron con lesiones graves, en una emboscada de presuntos criminales en una brecha entre los municipios de Ocampo y Moris, cuando acudían a un relevo de personal