Roberto Copado era director de Protección Civil de Hermosillo cuando ocurrió el incendio, en 2009
Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 38
Hermosillo, Son., El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo en Arizona a Roberto Copado Gutiérrez, que era director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo en junio de 2009, cuando ocurrió el incendio en la Guardería ABC.
Según fuentes oficiales, Copado Gutiérrez fue recluido en el centro de detención migratoria de Florence, Arizona, a la espera de definirse su situación legal.
El ex funcionario municipal cuenta con una sentencia vigente de cinco años y siete meses de prisión relacionada con su responsabilidad en otorgar los permisos y dictámenes de operación emitidos a establecimientos como guarderías y otras empresas.
En su gestión, se encargaba de firmar los veredictos de seguridad y funcionamiento que avalaban el cumplimiento de medidas de protección civil.
Dichas autorizaciones fueron parte de las investigaciones que derivaron en procesos penales contra distintos funcionarios de los tres niveles de gobierno después de la tragedia del 5 de junio de 2009.
La detención del ex director se realiza luego de más de 16 años del siniestro, en medio de una serie de acciones judiciales recientes contra implicados en el caso, entre ellos la reciente deportación y arresto de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la Guardería ABC.
Sandra Lucía fue arrestada el 15 de enero de este año en Estados Unidos y el pasado viernes la aprehendieron elementos de la Fiscalía General de Sonora y la recluyeron en el penal femenil de Hermosillo.
Patricia Duarte y José Francisco Quintana, padres del menor fallecido Andrés Alonso, han denunciado reiteradamente que la corrupción en el Poder Judicial se encuentra enraizada, pues la mayoría de los responsables fueron absueltos y aún continúan interponiendo recursos para dilatar la aplicación de la justicia.
Justicia, el clamor
Esta denuncia es el principal clamor de las miles de personas que han salido a manifestarse por las calles de la capital del estado cada 5 de junio, para exigir a las autoridades en turno garantizar justicia tras la tragedia que cobró la vida de 49 menores de cinco años y dejó un centenar de lesionados.
El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio denunció que a pesar de que el caso ha recorrido todas las instancias judiciales del país, persisten la impunidad y el retraso en la ejecución de las condenas.
Además, dichas sentencias han evolucionado y se han reducido con castigos que varían de 20 a 29 años inicialmente, y recientemente se registraron condenas más cortas de cinco a ocho años y 10 meses para algunos implicados, como los socios y funcionarios.
La investigación de este caso ha pasado por varias instancias, incluyendo la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ratificó la culpabilidad de 22 personas; pero a su vez solicitó la reducción de las penas originales.
A los socios de la guardería y a funcionarios les dictaron cinco años siete meses de prisión; los responsables de Hacienda y Protección Civil fueron condenados a 4 años nueve meses, y cinco años siete meses, respectivamente.
Mientras, al titular del Departamento de Guarderías del IMSS obtuvo una sentencia de ocho años 10 meses de prisión. De los 22 implicados, a la fecha sólo han sido detenidos Téllez Nieves y Copado Gutiérrez.