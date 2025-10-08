Cristina Gómez Lima

Miércoles 8 de octubre de 2025

Hermosillo, Son., El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo en Arizona a Roberto Copado Gutiérrez, que era director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo en junio de 2009, cuando ocurrió el incendio en la Guardería ABC.

Según fuentes oficiales, Copado Gutiérrez fue recluido en el centro de detención migratoria de Florence, Arizona, a la espera de definirse su situación legal.

El ex funcionario municipal cuenta con una sentencia vigente de cinco años y siete meses de prisión relacionada con su responsabilidad en otorgar los permisos y dictámenes de operación emitidos a establecimientos como guarderías y otras empresas.

En su gestión, se encargaba de firmar los veredictos de seguridad y funcionamiento que avalaban el cumplimiento de medidas de protección civil.

Dichas autorizaciones fueron parte de las investigaciones que derivaron en procesos penales contra distintos funcionarios de los tres niveles de gobierno después de la tragedia del 5 de junio de 2009.

La detención del ex director se realiza luego de más de 16 años del siniestro, en medio de una serie de acciones judiciales recientes contra implicados en el caso, entre ellos la reciente deportación y arresto de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la Guardería ABC.

Sandra Lucía fue arrestada el 15 de enero de este año en Estados Unidos y el pasado viernes la aprehendieron elementos de la Fiscalía General de Sonora y la recluyeron en el penal femenil de Hermosillo.

Patricia Duarte y José Francisco Quintana, padres del menor fallecido Andrés Alonso, han denunciado reiteradamente que la corrupción en el Poder Judicial se encuentra enraizada, pues la mayoría de los responsables fueron absueltos y aún continúan interponiendo recursos para dilatar la aplicación de la justicia.