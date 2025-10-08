Cristina Gómez Lima y Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 37

Las principales presas del sur del estado de Sonora –entidad afectada por la sequía en los últimos años– recuperaron sus volúmenes de agua durante agosto y septiembre, lo que permitirá aumentar hasta en 25 por ciento la superficie de siembra en los valles del Yaqui y del Mayo, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Rodolfo Castro Valdez, director general de la Cuenca Noroeste de la Conagua, explicó que el embalse Adolfo Ruiz Cortines, también conocido como El Mocúzari, en el valle del Mayo, y el Álvaro Obregón, denominado también El Oviáchic, en el valle del Yaqui, captaron suficiente líquido para planear un ciclo agrícola más amplio que el anterior, cuando miles de hectáreas quedaron sin sembrar por la escasez de agua.

“En esta ocasión se pondrá en marcha una fórmula de siembra que combinará el uso de pozos con agua rodada, a fin de apoyar lo más posible a los agricultores y fortalecer la economía regional, que depende en gran medida de la actividad del campo”, señaló Castro Valdez.

El funcionario adelantó que esta misma semana podría definirse la superficie total de siembra en ambos valles, en coordinación con los usuarios de los distritos de riego 018, 041 y 038, con quienes se busca establecer una tabla de cultivos integral que garantice un aprovechamiento equilibrado del recurso hídrico.