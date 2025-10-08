Saúl Maldonado

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 37

Durango, Dgo., El estado de Durango registra la menor afectación de sequía desde 2022. Aunque ya no se catalogan sus 39 municipios con algún grado de estiaje, sí existen cinco como anormalmente secos. Además, el almacenamiento general de las presas es de 51.1 por ciento de su capacidad.

De acuerdo con el Monitor de la Sequía, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hasta el 30 de septiembre pasado ninguna de-marcación mostraba escasez del recurso natural, situación que no pasaba desde 2022, cuando en octubre los cuerpos de agua registraron un almacenamiento de 85 por ciento.

El análisis refiere que en el mismo mes de 2020, unos 30 municipios tenían cierto grado de sequía; para el mismo mes de 2021, eran 16, y en 2022 no hubo demarcaciones con estiaje.

Para 2023, 38 municipios tuvieron cierto tipo de escasez, sólo la capital de estado estuvo libre. En 2024, se registraron 22 municipios con algún grado de sequedad y en este 2025 no hay localidades catalogadas con estiaje.

A pesar de que no aparecen municipios en condiciones de sequía, en el monitor se localiza un punto amarillo al norte de la entidad, donde convergen cinco localidades.

Esa zona es considerada anormalmente seca y se trata de Guanaceví, Indé, Ocampo, El Oro y San Bernardo que representaron apenas 3 por ciento del total de la superficie del estado.