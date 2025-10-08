▲ Vista aérea de la presa Adolfo Ruiz Cortines, conocida como El Mocúzari, en el municipio de Álamos, Sonora, la cual tiene actualmente almacenamiento de 37 por ciento. Foto La Jornada

Jared Laureles

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 37

Las intensas lluvias en lo que va del año permitieron la recuperación de los niveles de almacenamiento de las 210 presas más grandes del país, las cuales están por arriba de 50 por ciento de su capacidad, equivalente a 85 mil 834 millones de metros cúbicos de agua, reportó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la sesión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, Daniel Arriaga Fuentes, subgerente de Hidrología Operativa, señaló que el volumen total de los 210 embalses tuvo un incremento de 2 mil 900 millones de metros cúbicos en la última semana. Con ello, se logró reducir el déficit a 3 por ciento, ya que el promedio nacional al 7 de octubre fue de 88 mil 175 millones de metros cúbicos.

Del total de presas, 75 están al 100 por ciento de llenado; 62, entre 75 y 100 por ciento, y 38, entre 50 y 75 por ciento de su capacidad, detalló.

Citlalli Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), destacó que el Sistema Cutzamala –que abastece a una tercera parte de la población del valle de México–, alcanzó 92.5 por ciento de sus niveles y tiene 723.97 millones de metros cúbicos de agua, el más alto en los últimos siete años.

Mencionó que la institución ya trabaja en los pronósticos sobre la capacidad que alcanzarán las tres presas que conforman el Sistema Cutzamala, al culminar la temporada de lluvias a finales de noviembre próximo, y se estima que llegue a entre 96 y 98 por ciento.