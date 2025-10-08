▲ El malecón vallartense quedó lleno de piedras que el mar arrojó sobre las baldosas, lo que obligó a cerrar parte de una calle, para evitar algún percance. Foto Mauricio Lira

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 36

Olas de hasta cuatro metros de altura provocaron inundaciones en vialidades, locales comerciales, hoteles y bocas de tormenta en la costa norte de Jalisco, sobre todo en Puerto Vallarta, debido a los efectos del huracán Priscilla, que ayer alcanzó categoría 2 en su avance por el Pacífico.

El malecón vallartense quedó lleno de piedras que el mar arrojó sobre las baldosas, lo que obligó a cerrar parte de una calle para evitar algún percance.

La Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco (UEPCJ) dio a conocer que 16 negocios resultaron inundados en plaza Las Glorias; dos embarcaciones menores se volcaron en Mismaloya; un establecimiento sufrió daños en Malecón uno, así como un restaurante en playa Camarones, 11 ramadas en Boca de Tomates y un vehículo en plaza Genovesa.

También reportó la destrucción de infraestructura y palapas en el campamento tortuguero Boca de Tomates, uno de los sitios de anidación más visitados en el estado.

Sergio Ramírez López, director general de la UEPCJ, precisó que el frente más sacudido por el oleaje en Puerto Vallarta abarcó desde el muelle al que arriban los cruceros hasta el malecón. “El agua subió y dejó personas encerradas. Hay algunos negocios y vehículos afectados y el líquido llegó hasta la avenida Medina Ascencio”, relató.

Las autoridades instalaron un puesto de comando en el palacio municipal y acordonaron el primer cuadrante y las bocacalles cercanas a las playas.

Asimismo, realizaron la evacuación preventiva de locales comerciales, estacionamientos y frentes costeros dentro del radio de los primeros 200 metros frente al mar.

El despliegue de personal estatal y municipal fue de 274 elementos, con el uso de 55 vehículos, cinco ambulancias, cuatro motobombas, una embarcación menor, tres vehículos Razzer y cinco equipos de maquinaria pesada.

Afectaciones en Nayarit

En Nayarit, desde Bahía de Ban-deras (que colinda con Puerto Vallarta), hasta playa Novillero, en Tecuala (cerca de Sinaloa), el mar avanzó hacia los restaurantes ubicados en el área de arena y en algunos casos a la zona habitacional.

El gobierno estatal ordenó la suspensión de clases presenciales, ayer y hoy, en todos los niveles escolares de las demarcaciones Bahía de Banderas, Compostela, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Tecuala, Acaponeta, Huajicori, Rosamorada y Ruiz.

En Colima, el alto oleaje y las fuertes lluvias causaron daños en negocios de venta de mariscos y viviendas de Tecomán, Manzanillo y Armería.

De acuerdo con la Dirección Estatal de Protección Civil el fenómeno ocasionó el cierre a la navegación y de los accesos a las playas.

Regresan a Mazatlán 105 barcos camaroneros

Por otra parte, en Sinaloa, 105 barcos camaroneros regresaron a Mazatlán ante los riesgos por el meteoro, informó el capitán de puerto Luis Antonio Barreiro.

Óscar Tirado, coordinador de protección civil local, detalló que se colocaron banderas rojas en las playas y personal de salvamento acuático realizó recorridos de vigilancia para evitar que los bañistas ingresaran al mar, pues se esperaba que las olas alcanzaran de dos a tres metros.