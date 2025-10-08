▲ La leyenda viviente del rock Rod Stewart demostró anoche, ante alrededor de 20 mil seguidores en el Palacio de los Deportes, que la edad es sólo un número. A sus 80 años y a pesar de un aviso que precedió su actuación pidiendo la comprensión del público por si debía tomar un respiro ante la altura extrema de la ciudad, el cantante británico ofreció una velada memorable de casi dos horas, como parte de su gira One Last Time Tour, en la que hizo un recorrido de 23 temas –entre ellos todos sus éxitos– que fue pura energía, nostalgia y carisma. Foto Ángel Vargas