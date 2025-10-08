Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 9

En su primer largometraje Àvia, el jardín de la memoria, el artista multidisciplinario Rodrigo Imaz reivindica la figura de su abuela paterna, la etnobotánica Montserrat Gispert Cruells (1934-2022), como universitaria, científica, feminista, defensora de los derechos, luchadora social, siempre de lado de las causas populares. Si en un inicio el documental de 86 minutos pretendió responder de manera más íntima a la pregunta de ¿cómo llegó mi familia a México? en cierto momento abrió la conversación sobre la muerte digna.

Àvia, el jardín de la memoria se estrenará en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia los días 13 y 14. En 2016, Imaz dio a conocer en el mismo festival su primer cortometraje Juan perros. En cuanto al título, avia significa abuela en catalán, “así nos referíamos a las abuelas en la familia”, mientras el resto se refiere a “este espacio plástico, poético, que es el testimonio del lugar donde habitan los recuerdos”, señala el artista a La Jornada.

Imaz creció escuchando “estas historias en las sobremesas y reuniones familiares, aunque de manera fragmentada”. Cómo sus bisabuelos y su hija Montserrat, de origen catalán, habían sobrevivido la guerra, conseguido un salvoconducto con el diplomático Gilberto Bosques que les permitió embarcarse en Casablanca y finalmente llegar a las costas de Veracruz. Aquí se nacionalizó mexicana, desarrolló su vida profesional y se casó con “otro niño refugiado” español. Sentía que era tener un testimonio de “la última de las mohicanos”.

De pronto, el documental “de alguna manera me alcanzó para tratarse de mi abuela siendo una mujer mayor, que pierde sus capacidades, que empieza a tener problemas de salud y, como eso se agrava, comienza a tener enfermeras y cuidados. Me vuelvo su cuidador principal. En cierto momento me pide ayuda para tener una muerte digna. A final de cuentas el documental retrata dos grandes exilios: la migración forzada republicana y el que significa el final de los tiempos”.

Un punto central del largometraje es el entendimiento de la muerte como parte de la vida y relacionado con la dignidad. “A pesar de ser un tema tabú (la muerte digna) se ejerce mucho más de lo que nos imaginamos. Como sociedad tenemos que avanzar hacia la posibilidad de que eso sea legal, institucional, que exista ayuda médica y que deje de ser un tema que está debajo de la alfombra. En la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo segundo, dice que todos tenemos derecho a una vida y muerte dignas. Pero, luego no dice cómo eso opera. Para mí eso es lo que deja el documental como potencial conversación”, asegura el entrevistado.