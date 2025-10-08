Jorge Caballero

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 8

La vida y obra del pintor cubano Tomás Sánchez, uno de los artistas latinoamericanos vivos más reconocidos a nivel internacional, llega a la gran pantalla con el estreno de Perseverancia. Un ensayo documental sobre Tomás Sánchez, dirigido por Juan Carlos Martín Méndez, que se presentará en cines comerciales de todo el país a partir del 6 de noviembre.

Parsimonioso, en entrevista con La Jornada, Tomás Sánchez informó: “Nací en Perseverancia, al norte de Santiago de Cuba. Mi padre llegó a ser un próspero empresario y siempre soñé vivir de la pintura. Mi creación está ligada a la naturaleza y al paisaje, no hay diferencia entre lo que pienso y lo que soy. Siempre he sido un pintor, un creador y un ecologista”.

Perseverancia recorre los momentos más significativos de la trayectoria del artista: su infancia en Cuba, su paso por la Escuela Nacional de Arte, la emblemática exposición Volumen Uno, la obtención del Premio Joan Miró de 1980 y su posterior exilio de la isla, que lo llevó a vivir tres años en México, Miami y actualmente en Costa Rica. Todo ello acompañado de la voz y reflexiones del propio Sánchez, cuya práctica espiritual del yoga y visión contemplativa del mundo se entrelazan con una profunda fuerza de su obra paisajista.

Tomás Sánchez señaló que el documental nace de una amistad de 33 años entre él y Carlos Martín Méndez, el director del documental: “Carlos Martín era un joven de 20 años, yo tenía alrededor de 40 cuando nos conocimos e inmediatamente me di cuenta que tenía un gran talento y vocación por el cine. Vi muchos documentales excelentes que hizo, uno de ellos sobre Gabriel Orozco; nunca me atreví a decirle que me hiciera uno porque pensé que él sentía más atracción por el arte contemporáneo, aunque no creo mucho en esa tendencia, por lo menos en el que se hace ahora. Entonces un día me llamó por teléfono y me dijo: ‘Tomás quiero hacerte un documental’, y a mí me dio una gran alegría porque su familia es como la mía aquí en México”.

Por su parte, Carlos Martínez Méndez declaró cómo el vínculo entre ambos permitió un acercamiento íntimo en la realización de Perseverancia: “Es la película más rápida que he hecho en mi vida; desde que la pensamos en el pasado Festival de Morelia, pasaron 14 meses y fue un proceso muy mágico. Hoy me siento profundamente complacido de que Perseverancia llegue a salas comerciales, porque significa que más personas podrán acercarse a la vida y obra de Tomás Sánchez, un artista imprescindible de nuestro tiempo”.