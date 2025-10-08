Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 33

El gobierno federal y el sector privado tiene confianza en que El Buen Fin 2025 –la campaña comercial más importante de México, donde miles de negocios ofrecen descuentos especiales para incentivar las compras– no sólo supere la marca de los 172 mil 900 millones de pesos del año pasado, sino que rebase los 200 o hasta 250 mil millones de pesos.

En el marco del anuncio de la inclusión de Finsus, una sociedad financiera popular (Sopifo) a la que se le otorgó el sello “Hecho en México” y se anunció su incorporación al programa mediante el ofrecimiento de la primera tarjeta de crédito garantizada, Brenda Alva Morales, directora de Gestión y Política Pública en la Secretaría de Economía (SE), reveló que será la presidenta Claudia Sheinbaum la que haga la primera compra de El Buen Fin 2025.

“Nuestra presidenta hará esta primera compra vía online… con lo que se busca que el público tenga la confianza de saber dónde están realizando sus compras. También se sumarán a las primeras compras el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y los gobernadores de diferentes estados, buscando que así se incentive la confianza de la sociedad en las compras durante este periodo”, apuntó la funcionaria.

El Buen Fin de 2025 se realizará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre. Participan miles de tiendas físicas y en línea, ofreciendo descuentos y promociones en diversos productos y servicios, y en esta edición, más que en cualquier otra, se busca fomentar el consumo de productos hechos en México.

La primera edición de El Buen Fin se dio en 2011, y hasta 2024 las ventas se han incrementado 334 por ciento de manera acumulada, lo que equivale a un dinamismo anual de aproximadamente 12 por ciento.