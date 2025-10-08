Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 33

El Senado recibió ayer los nombramientos presidenciales de integrantes de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA). Para la primera, que sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la titular del Ejecutivo propuso a Ledénika Mackensie Méndez, Adán Salazar, Tania Villa Trápala y Norma Solano, quienes actualmente desempeñan diversos cargos en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y a María de las Mercedes Olivares, con una larga trayectoria como defensora de las audiencias.

Para la CNA, que remplaza a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), presentó a tres funcionarios de esta última: Andrea Marván, Ana María Reséndiz y Óscar Alejandro Gómez Romero.

También se propone para su ratificación por parte de los senadores a Ricardo Salgado Perrilliat y a Haydee Soledad Aragón Martínez, el primero laboró en el extinto Ifetel y la segunda ha fungido como asesora de agrupaciones sindicales.

La presidenta Claudia Sheinbaum designó a las 10 personas para periodos de gestión escalonados, al considerar que son las idóneas para fungir como comisionados.