Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 33
El Senado recibió ayer los nombramientos presidenciales de integrantes de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA). Para la primera, que sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la titular del Ejecutivo propuso a Ledénika Mackensie Méndez, Adán Salazar, Tania Villa Trápala y Norma Solano, quienes actualmente desempeñan diversos cargos en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y a María de las Mercedes Olivares, con una larga trayectoria como defensora de las audiencias.
Para la CNA, que remplaza a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), presentó a tres funcionarios de esta última: Andrea Marván, Ana María Reséndiz y Óscar Alejandro Gómez Romero.
También se propone para su ratificación por parte de los senadores a Ricardo Salgado Perrilliat y a Haydee Soledad Aragón Martínez, el primero laboró en el extinto Ifetel y la segunda ha fungido como asesora de agrupaciones sindicales.
La presidenta Claudia Sheinbaum designó a las 10 personas para periodos de gestión escalonados, al considerar que son las idóneas para fungir como comisionados.
La mesa directiva del Senado turno la fórmula para la CRT a la Comisión de Radio, Televisión y Telecomunicaciones, mientras la otra fue remitida a la Comisión de Economía, para su dictaminación.
La cámara alta tiene un plazo de 30 días para poner a votación del pleno la eventual ratificación de los nombramientos.
La Comisión Nacional Antimonopolio es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, sectorizado en la Secretaría de Economía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía de gestión y dotado de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento.
Por su lado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es un órgano desconcentrado adscrito a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con independencia técnica, operativa y de gestión, que actuará con imparcialidad en sus resoluciones y con el propósito de garantizar un desarrollo eficiente del sector.