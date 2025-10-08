Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 32

La proliferación en redes sociales y en aplicaciones de mensajería de clubes de inversión o de promesas de rendimientos extraordinarios trastoca la confianza en el sistema financiero mexicano, por lo que María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pidió cerrar filas –autoridades y todo el ecosistema bursátil– para prevenir fraudes y estafas.

La especialista bursátil afirmó que “la proliferación de clubes de inversión o de promesas de rendimientos extraordinarios –que en realidad buscan engañar a los ahorradores– es un desafío que afecta especialmente a los pequeños inversionistas, a los que están entrando y los que van conociendo poco a poco el mercado financiero, y eso puede hacerles perder la confianza en el sistema financiero”.

Durante el BIVA Ring the Bell for Financial Literacy 2025, la directora general de la BIVA abogó por construir un México, en donde la inversión deje de ser un privilegio y se convierta en una oportunidad abierta para millones de mexicanos, donde cada joven, mujer y Pyme en este país pueda encontrar en el mercado bursátil una puerta abierta al crecimiento y a nuevas oportunidades.

La funcionaria destacó que si bien la inteligencia artificial (IA) amplía la creatividad, la intuición y el liderazgo de las personas, ésta no sustituye al ser humano.

“Hay un tema que no debemos dejar de lado y que es de vital importancia en la coyuntura actual y es justamente la prevención de fraudes y estafas. La digitalización y la adopción de nuevas tecnologías han abierto oportunidades inmensas a nuevos inversionistas, pero también se han multiplicado los riesgos.”

Explicó que sólo las casas de bolsa albergan a más de 20 millones de cuentas de inversión, un crecimiento de 8 mil por ciento en los últimos cinco años.

Ariza informó que están trabajando en alianza con las autoridades y con el resto del ecosistema bursátil para difundir prácticas seguras y promover la inversión informada y fortalecer la educación financiera en todo el país.

“La educación financiera es la llave que abre las puertas de la inclusión, la inteligencia artificial es el puente que nos conecta con un mercado más ágil y accesible, y la protección del inversionista es el cimiento que sostiene la confianza en nuestro sistema financiero”, aseveró María Ariza.