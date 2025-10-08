Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 32

La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó en dos años más de 100 querellas por un monto de 16 mil millones de pesos relacionadas con operaciones ilícitas en el sector de hidrocarburos, además de 59 denuncias por más de 54 mil millones de pesos contra redes de factureras, informó ayer la Secretaría de Hacienda.

En una tarjeta informativa, donde da cuenta de la comparecencia del jueves pasado de sus servidores públicos ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la dependencia apuntó que “estos resultados reflejan la coordinación inter-institucional entre la Procuraduría Fiscal de la Federación, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera, con el propósito de desmantelar esquemas de evasión y recuperar recursos públicos”.