Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 31

La producción y exportación de vehículos ligeros en México aceleraron su caída en septiembre, en medio de la incertidumbre sobre la revisión del T-MEC y los aranceles aplicados en Estados Unidos a los automóviles. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la producción de vehículos ligeros cayó 6.09 por ciento anual en septiembre, el segundo retroceso consecutivo, al ensamblar 355 mil 525 autos. El mes pasado se exportaron 314 mil 656 unidades, mil 50 menos (0.33 por ciento) frente a septiembre de 2024, su primer descenso anual desde junio, en medio de la incertidumbre comercial. En la imagen, autos esperan ser embarcados en el Puerto de Veracruz.