Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 31

Grupo México defendió ayer su propuesta de comprar Banamex, y dio 10 días a Citigroup, dueño de la entidad financiera mexicana, para responder a su oferta. Lo anterior coincidió con la recuperación de una fracción de su valor de mercado tras el desplome de sus acciones en las bolsas mexicanas el lunes.

La empresa de minería, construcción, ingeniería, infraestructura y transporte, del empresario mexicano Germán Larrea, garantizó que no incrementará de manera significativa su deuda en caso de que se acepte su oferta por Banamex.

Así, las acciones de Grupo México ganaron ayer 1.63 por ciento, a 138.21 pesos por título, luego de su pérdida de más de 15 por ciento el lunes.

“Grupo México informa que, de ser aceptada su oferta de compra de Banamex, su propuesta no requeriría de un aumento de deuda significativo para la empresa. El máximo de crédito que pudiera requerirse de concretarse la operación por 100 por ciento de las acciones, sería menor a 2 mil millones de dólares, mismos que están cubiertos mediante líneas de crédito ya acordadas”, afirmó la empresa del segundo hombre más rico del país, en un comunicado.

Invitación abierta

Hace un par de semanas, Fernando Chico Pardo acordó comprar 25 por ciento de Banamex, por 42 mil millones de pesos, con esta información, Citi avanzaba en su plan de desinversión.

La oferta para la compra del total de las acciones de Banamex anunciada el viernes 3 de octubre, contempla que en un futuro próximo Grupo México conservará 60 por ciento del valor total e invitará a otros inversionistas privados mexicanos y Afore a adquirir el 40 por ciento restante.

No habrá guerra de ofertas

Citi, por su parte, estudia la oferta y señaló que el principal objetivo es darle la mayor rentabilidad a sus accionistas. A lo que Grupo México anunció que no participará en una guerra de ofertas por Banamex y sugirió que podría buscar una cotización pública si se acepta su oferta actual, según informó Bloomberg.

El conglomerado, liderado por el magnate Germán Larrea, enfatizó que no aumentará su oferta.

En un hecho sin precedente, se espera un proceso de reconfiguración en el sector bancario en un año en que la Bolsa Mexicana de Valores ha presentado un desempeño muy favorable. Banamex es el cuarto grupo financiero más grande en cuanto a nivel de activos.