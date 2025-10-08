Dora Villanueva

Miércoles 8 de octubre de 2025

El Banco Mundial aumentó su proyección de crecimiento para México este y los próximos dos años, pero recalcó que la incertidumbre actual en torno a los aranceles ha pesado sobre las perspectivas del país y a ello se suma una reducción en la inversión pública. Según la nuevas previsiones del organismo, la economía mexicana estaría creciendo un promedio anual de 1.3 por ciento en la primera mitad del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En 2025, aumentó de 0.2 a 0.5 por ciento su perspectiva de crecimiento, la más baja en América Latina. El Banco Mundial pronostica una contracción este año para Haití y Bolivia.

“Se prevé que el crecimiento de México se desacelerará en 2025, a medida que el ímpetu de los grandes proyectos de infraestructura pública se disipa y las mayores restricciones comerciales, en particular los nuevos aranceles estadunidenses, comienzan a pesar sobre la demanda externa”, expuso el organismo en su Reporte Económico de América Latina y el Caribe.

“La disminución de la inversión pública en México, combinada con los nuevos aranceles estadunidenses, representa un lastre significativo para su sector externo”, resumió.

Para el próximo año, el organismo también mejoró su perspectiva de crecimiento sobre México, que pasó del 1.1 por ciento publicado en junio, a un 1.4 por ciento actualizado este martes (bit.ly/432db9R). Las previsiones para 2027 avanzaron de 1.5 a 1.9 por ciento.

Con esta mejora, el avance promedio de la economía mexicana durante la primera mitad de este sexenio sería de 1.3 por ciento y no de 0.9 por ciento.