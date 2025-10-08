Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 30

La Secretaría de Economía (SE) de México estableció cuotas compensatorias por posible dumping (comercio desleal que se basa en precios por debajo del mercado) sobre láminas de policarbonato importadas originalmente de China.

La medida fue informada a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) y se suma a la determinación de la semana pasada de imponer una cuota de entre 0.05 dólares y 0.65 dólares por kilogramo a las importaciones de planos de acero inoxidable originarios de Asia.

En una resolución preliminar, la SE dio a conocer por medio del DOF, que las importaciones desde China de láminas de policarbonato se han realizado muy por debajo del precio de mercado de México, lo que ha causado una fuerte afectación a la industria nacional.

Detalló que las importaciones de láminas de policarbonato se efectuaron con márgenes de discriminación de precios de entre 3.6502 y 3.6654 dólares por kilogramo. Asimismo, destacó que en el periodo investigado, dichas importaciones representaron 62 por ciento de las compras internacionales totales de ese producto de México.

Creciente importación

Las importaciones investigadas se incrementaron en términos absolutos y relativos. Durante el periodo analizado registraron un crecimiento de 145 por ciento y aumentaron su participación en el mercado nacional en 13 puntos porcentuales. Además, el precio promedio de las importaciones investigadas presentó una caída de 24.5 por ciento, mientras el precio promedio de venta al mercado interno de la rama de producción nacional registró una caída de 8 por ciento.

“El comportamiento decreciente en los precios de las importaciones investigadas y los crecientes niveles de subvaloración registrados en el periodo analizado, constituyen un factor que explicaría el aumento de su volumen en términos absolutos y su participación en el mercado nacional”, señaló la SE.

El gobierno mexicano estableció una cuota compensatoria de 3.6502 dólares por kilogramo para las exportaciones originarias de China, provenientes de la empresa Jiangxi Polyrise y de 3.6654 dólares por kilogramo para las exportaciones provenientes de las demás empresas exportadoras del gigante asiático.