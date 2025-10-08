▲ Aaron Judge, en la imagen, conectó un jonrón de tres carreras contra los Azulejos de Toronto durante la cuarta entrada del juego 3 de su serie divisional de la Liga Americana. Foto Ap

Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. a43

Nueva York. Aaron Judge disparó un jonrón para empatar el juego e impulsó tres carreras en una actuación decisiva para la historia y los Yanquis de Nueva York evitaron la eliminación al remontar una desventaja de cinco carreras para derrotar 9-6 a los Azulejos de Toronto en el tercer juego de su serie divisional de la Liga Americana.

Jazz Chisholm Jr. conectó el jonrón de la ventaja en la quinta entrada y los del Bronx aprovecharon dos errores de Toronto para anotar ocho carreras sin respuesta. Se acercaron 2-1 en la serie al mejor de cinco; el cuarto juego será hoy por la noche en el Bronx.

Judge se fue de 4-3 con una base por bolas intencional y anotó tres veces, además de realizar jugadas cruciales con el guante y las piernas mientras los aficionados coreaban “¡MVP!, ¡MVP!”. Tras tener problemas al bate en postemporadas anteriores, tiene un récord de 11-7 en esta serie (.636) con cinco carreras impulsadas. Fue la mayor remontada de los Yanquis en un juego de eliminación, y empató la segunda más grande en cualquier juego de postemporada.