Miércoles 8 de octubre de 2025, p. a43
Nueva York. Aaron Judge disparó un jonrón para empatar el juego e impulsó tres carreras en una actuación decisiva para la historia y los Yanquis de Nueva York evitaron la eliminación al remontar una desventaja de cinco carreras para derrotar 9-6 a los Azulejos de Toronto en el tercer juego de su serie divisional de la Liga Americana.
Jazz Chisholm Jr. conectó el jonrón de la ventaja en la quinta entrada y los del Bronx aprovecharon dos errores de Toronto para anotar ocho carreras sin respuesta. Se acercaron 2-1 en la serie al mejor de cinco; el cuarto juego será hoy por la noche en el Bronx.
Judge se fue de 4-3 con una base por bolas intencional y anotó tres veces, además de realizar jugadas cruciales con el guante y las piernas mientras los aficionados coreaban “¡MVP!, ¡MVP!”. Tras tener problemas al bate en postemporadas anteriores, tiene un récord de 11-7 en esta serie (.636) con cinco carreras impulsadas. Fue la mayor remontada de los Yanquis en un juego de eliminación, y empató la segunda más grande en cualquier juego de postemporada.
Marineros vencen a Tigres
Cal Raleigh disparó un jonrón de dos carreras, Eugenio Suárez y JP Crawford conectaron cuadrangulares solitarios y los Marineros de Seattle vencieron 8-4 a los Tigres de Detroit, para tomar una ventaja de 2-1 en la Serie Divisional de la Liga Americana.
Los Marineros están a una victoria de su primera Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2001. Su primera oportunidad de avanzar es hoy por la tarde en el Juego 4 en Comerica Park y, si es necesario, otra oportunidad los espera el viernes en Seattle para un decisivo juego 5.