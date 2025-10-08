The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. a12

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “absolutamente ridícula” la decisión de que Bad Bunny actúe en el espectáculo de medio tiempo del Supertazón, y criticó a los organizadores por esa elección.

El mandatario aseguró que “nunca había oído hablar” del cantante puertorriqueño, una de las mayores estrellas de la música actual, con más de 107 mil millones de reproducciones en Spotify y 49.5 millones de seguidores en Instagram.

Durante una entrevista en el programa Greg Kelly Reports de Newsmax, el conductor le comen-tó a Trump: “La NFL acaba de elegir a Bad Bunny. Ese tipo odia al ICE, no te soporta y llama racista a todo lo que no le gusta”.

El presentador le preguntó luego al presidente si el público debería considerar un boicot contra la NFL, y añadió: “Este tipo no parece un artista que una a la gente y muchos ni siquiera saben quién es”.

Trump coincidió: “Nunca he oído hablar de él. No sé quién es ni por qué lo hacen, es una locura. Luego culpan a algún promotor que contrataron para elegir al artista. Me parece absolutamente ridículo”.

El anuncio del puertorriqueño como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Supertazón fue recibido con entusiasmo y considerado un hito histórico para la representación de la música latina en el escenario global. Sin embargo, Trump se sumó a otros funcionarios de su gobierno y a varios políticos republicanos que criticaron la elección del artista.

La congresista Marjorie Taylor Greene expresó esta semana su preocupación por la posibilidad de que el espectáculo incluya “actuaciones sexuales demoníacas”. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió que planea desplegar agentes de ICE en el estadio para detener a cualquiera que no sea “un estadunidense respetuoso de la ley y que ame este país”.