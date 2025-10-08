▲ “Isaac fue clave en los momentos decisivos”, dijo Pogacar (izquierda) respecto del trabajo de Del Toro (derecha), quien hizo labores de resistencia con el resto del pelotón y se encargó de cuidar a la estrella del equipo en recorrido italiano. Foto @isaac_deltoro_romero

El ciclista mexicano Isaac del Toro firmó ayer un octavo puesto en la carrera Tre Valli Varesine, en Italia. Un resultado que, más allá de los números, vale por la forma en que se consiguió.

Por primera vez desde marzo en la Milán-San Remo, el originario de Ensenada, Baja California, trabajó con la estrella eslovena Tadej Pogacar, quien resultó campeón gracias al trabajo en equipo del UAE Team Emirates.

“Isaac fue clave en los momentos decisivos”, dijo Pogacar luego de su triunfo número 107 en el profesionalismo. “Cuando decidimos atacar, él mantuvo la posición y me dio la tranquilidad para vaciarme al final. Si no lograba mantener la ventaja, sabía que estaba él detrás para pelear”, agregó.

Del Toro hizo labores de resistencia con el resto del pelotón y se encargó de cuidar a la estrella de su equipo, quien este año ganó el Tour de Francia y el Mundial de Ciclismo.

El tijuanense, quien suma 14 triunfos en la campaña y ocupa la cuarta posición en la clasificación mundial UCI, resistió entre los mejores y marcó los tiempos del grupo perseguidor.

“Del Toro tiene inteligencia, táctica, fuerza y humildad. Estoy seguro de que llegará lejos”, agregó el esloveno.

El mexicano recorrió los 198 kilómetros de la competencia marcados entre las localidades de Busto Arsizio y Varese. Se enfrentó a un terreno con planicies, pero también subidas que requirieron de poner a tope las piernas. El tricolor se mantuvo en el pelotón con la vista puesta en los forasteros que, generalmente se separan del resto.

El danés Albert Philipsen (Lidl-Trek) y el francés Julian Alaphili-ppe (Tudor), quienes terminaron a 45 segundos del corredor UAE, se hicieron con la segunda y tercera posición, respectivamente.

Los escapados del día, entre los que figuró el colombiano Egan Bernal, no pudieron hacer nada al ser alcanzados a 30 kilómetros de la meta por Pogacar, asistido por su compañero mexicano.

Evenepoel, a la caza

Pogi lanza así un nuevo aviso de cara al Giro de Lombardía del sábado, último recorrido de la temporada, del que es cuádruple vigente campeón. El belga Remco Evenepoel, quien no participó ayer y que quedó segundo en los campeonatos mundial y europeo por detrás de Pogacar, tratará de poner fin a la racha de su mayor rival.

La de Tadej fue la victoria 91 de la temporada para el equipo árabe, cifra que rompe récords y construye una hegemonía pocas veces vista.

Del Toro formará parte este jueves del cartel del Gran Piemonte, una carrera que servirá de antesala de su gran desafío en la Clásica de las hojas caídas en Lombardía.

El mexicano, de apenas 21 años, ha transformado la conversación del ciclismo en Europa. En su primera temporada completa con el UAE Team Emirates ha tenido un desempeño destacado para un debutante en el máximo nivel.

